Талибы у таджикской границы: Россия бьёт тревогу

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Секретарь российского Совета безопасности прибыл в Таджикистан 22 июня. Его поездка совпала с появлением сообщений об обострении обстановки в северных районах Афганистана , на таджикской границе. Положение Исламской Республики, которую в сентябре этого года должен полностью покинуть иностранный контингент, остаётся в фокусе внимания региональных и глобальных игроков.

Ситуация на таджикско-афганской границе получила тревожные оценки в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , развитие событий в Афганистане — это повод для пристального внимания и беспокойства.

Наши пограничники в Таджикистане, это очень тоже близкое и партнёрское нам государство, — пояснил он.

Отступление на территорию Таджикистана

О том, что талибы получили контроль над основным погранпереходом на рубеже между Афганистаном и Таджикистаном, стало известно накануне. В течение недели четыре северные провинции Афганистана стали ареной боевых действий между правительственными войсками и группировкой.

В результате уезды Чахеб, Янги Кала, Даркад, Дашти Кала, Ходжагор провинции Тахор, уезды Дашти Арчи, Имом Сохиб и Калаи Зол провинции Кундуз, а также КПП «Шерхон-Бандар» и «Кокул» перешли под контроль талибов, — говорится в заявлении пресс-центра пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Центральноазиатское государство имеет самую протяжённую границу с Афганистаном, которая достигает 1344 км.

Натиск боевиков оказался настолько сильным, что, по данным ГКНБ, афганским силам безопасности пришлось отступать на таджикскую территорию. Это произошло во время нападения на пограничный комиссариат «Шерхон-Бандар» (афганская провинция Кундуз). В результате ожесточённого нападения боевиков 134 военнослужащих правительственных войск «были вынуждены отступить через 3-ю и 4-ю заставы погранотряда „Пяндж“ на территорию Республики Таджикистан», проинформировали в ГКНБ. Таджикские пограничники, по этой информации, разрешили военным Кабула беспрепятственно пройти на их территорию.

В Душанбе считают обстановку на линии границы «напряжённой». Тем удивительнее выглядит решимость США завершить вывод своего контингента из Афганистана в ранее намеченные сроки: Центральное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток, отчиталось 22 июня, что «процесс вывода войск завершён более чем на 50%».

Повторение пройденного

В разговоре с NEWS.ru директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко заметил, что в первой половине июня талибы попытались взять реванш за поражения, понесённые в боях с Афганской национальной армией в апреле и мае.

Андрей Серенко, директор аналитического центра Российского общества политологов:

Они осуществили нападения одновременно почти в семидесяти уездах страны, в результате которых под контроль «Талибана» попали около тридцати уездов. Значительная часть атак пришлась на северные провинции, некоторые из которых являются пограничными с Таджикистаном.

Несмотря на то что говорить об этих победах талибов как о стратегических не приходится, они прибавили нервозности Кабулу и его партнёрам, говорит эксперт. Однако на сегодня афганские силовые структуры начали выправлять ситуацию, которая ухудшилась в том числе из-за того, что в рядах группировки было замечено большое количество боевиков из Пакистана.

Несмотря на заметное обострение ситуации с безопасностью в Афганистане, вряд ли можно говорить о каких-то новых угрозах пограничным рубежам постсоветских республик Центральной Азии, — отмечает Серенко. — Талибы и раньше выходили на линию границы с тем же Таджикистаном, например, в провинции Бадахшан. Талибские группы долгое время контролировали афгано-туркменское приграничье. Одним словом, опыт такой ситуации у афганской и таджикской, туркменской сторон есть.

Вряд ли нынешнее обострение принципиально что-то меняет, рассуждает аналитик. По его словам, о возможности захвата Кабула талибами также на сегодня речь не идёт: у террористов нет для этого необходимых ресурсов.