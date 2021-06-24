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Афганские военные перешли границу с Узбекистаном

runews24.ruиещё 3
41 минуту назад
МИД Узбекистана сообщил о пересечении границы с республикой 53 военными-пограничниками, а также бойцами местного ополчения из Афганистана. Это случилось 23 июня в районе уезда Шортепа. Уточняется, что у военных было оружие.
Афганские военные перешли границу с Узбекистаном
Фото: ReutersReuters
В МИД сообщили, что в отношении пересекших границы были проведены процедура дознания и следственные действия, после чего военных отправили домой. В министерстве предупредили, что будут жестко пресекать нарушение государственной границы.
Также было отмечено, что Узбекистан внимательно следит за ситуацией в Афганистане и за пограничными северными провинциями. Республика обеспокоена ростом насилия в соседней стране.
Узбекистан не будет вмешиваться в дела Афганистана и будет придерживаться дружеских и добрососедских отношений с этой страной.
Армия,МИД,Узбекистан,Афганистан,
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