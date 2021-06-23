Герасимов заявил, что Россия и США заинтересованы в пролонгации СНВ-3

«Из-за появления перспективного оружия стирается грань между потенциалами ядерных и неядерных вооружений», – подчеркнул глава российского Генштаба. Герасимов также отметил, что в современных условиях ядерное оружие остается для России элементом стратегической стабильности, передает РИА «Новости». Ранее «ФедералПресс» писал о ситуации в мире. Запад во главе с США развязал против России новый тип войны – ментальную, последствия которой проявятся не сразу. Об этом заявил советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий
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