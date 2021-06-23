В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Генштабе РФ назвали условия для применения ядерного оружия

РИА "ФедералПресс"иещё 4
1 час назад
«Из-за появления перспективного оружия стирается грань между потенциалами ядерных и неядерных вооружений», – подчеркнул глава российского Генштаба. Герасимов также отметил, что в современных условиях ядерное оружие остается для России элементом стратегической стабильности, передает РИА «Новости». Ранее «ФедералПресс» писал о ситуации в мире. Запад во главе с США развязал против России новый тип войны – ментальную, последствия которой проявятся не сразу. Об этом заявил советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий. Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева
Герасимов заявил, что Россия и США заинтересованы в пролонгации СНВ-3
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Армия,Екатерина Лазарева,Андрей Ильницкий,Генштаб,ФедералПресс,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители