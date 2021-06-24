Т-90С стал самым коммерчески успешным в мире

Танк Т-90С является самым коммерчески успешным основным боевым танком в мире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), разработавшего машину.

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"На сегодня танк Т-90С является самым коммерчески успешным танком на мировом рынке - число поставленных на экспорт машин, с учетом машинокомплектов для лицензионного производства, исчисляется тысячами единиц", - проинформировали в УВЗ в ходе проведения Международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2021, проходящей в Минске.

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Как отметили в концерне, производство Т-90 последних модификаций идет параллельно с продолжающейся модернизацией этих машин, а также танков Т-72 как для Вооруженных сил РФ, так и для иностранных заказчиков. "Модернизация предполагает усовершенствование системы управления огнем, усиление противоминной стойкости днища, унификацию ходовой части и двигателя с танком Т-90 и усиление броневой защиты танка. Такая доработка позволяет значительно повысить потенциал машины, приведя его в соответствие с современными требованиями к танку", - сообщили в пресс-службе.

В УВЗ также добавили, что танк Т-90МС является очередным шагом в развитии отечественного танкостроения, с учетом того, что "модернизация коснулась всего комплекса характеристик Т-90С и позволила значительно повысить его боевые и эксплуатационные возможности". Данный танк под маркировкой Т-90М начал поступать в российскую армию.

В пресс-службе концерна отметили, что танк последнего поколения из серии Т-90 уверенно превосходит своих предшественников по главным, определяющим боевую эффективность показателям. "Это, прежде всего, принципиально возросшие возможности огневого поражения, высокая защищённость от большинства противотанковых средств поражения, надёжная система жизнеобеспечения и улучшенная подвижность. Таким образом, экспортный потенциал Т-90МС достаточно высок. Ряд стран проявляют значительный интерес к данной машине", - сказали в УВЗ.