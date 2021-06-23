ДНР обвинила Украину в обстреле окрестностей Горловки

Утром 23 июня были обстреляны район поселка Красный Партизан под Ясиноватой и поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7 под Горловкой. По ним были выпущены 24 мины калибром 120 миллиметра, также применялись гранатометы СПГ и стрелковое оружие, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.