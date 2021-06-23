В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Герой России: «Третья мировая война уже началась»

Мария Иванова
2 часа назад
Третьей мировой войны избежать не удастся, так как она уже идет. Но не с помощью огнестрельного оружия, а с использованием информационных технологий. Об этом Федеральному агентству новостей заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Герой России: «Третья мировая война уже началась»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что Россия сумела оправиться от разрухи 90-х, после чего ее объявили «агрессором». Но и тогда, и сейчас Москва имеет ядерный арсенал, который «является мощным фактором сдерживания».
«Третья мировая война уже началась. Но ведется она не в окопах, а в кабинетах, и не с помощью огнестрельного оружия, а с помощью информационных технологий. Менее разрушительной она от этого не становится», - пояснил Сергей Липовой.
Военный эксперт уверен, что в новой войне Россия держится достойно, а Западу не удается ее переиграть.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Россия и Белоруссия испытывают серьезное внешнее давление, против них ведется гибридная война с использованием как односторонних санкций, так и грязных информационных кампаний.
Армия,Сергей Лавров,МИД,РИА ФАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители