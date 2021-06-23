Герой России: «Третья мировая война уже началась»

Третьей мировой войны избежать не удастся, так как она уже идет. Но не с помощью огнестрельного оружия, а с использованием информационных технологий. Об этом Федеральному агентству новостей заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Он отметил, что Россия сумела оправиться от разрухи 90-х, после чего ее объявили «агрессором». Но и тогда, и сейчас Москва имеет ядерный арсенал, который «является мощным фактором сдерживания».
«Третья мировая война уже началась. Но ведется она не в окопах, а в кабинетах, и не с помощью огнестрельного оружия, а с помощью информационных технологий. Менее разрушительной она от этого не становится», - пояснил Сергей Липовой.
Военный эксперт уверен, что в новой войне Россия держится достойно, а Западу не удается ее переиграть.
Ранее глава МИД РоссииСергей Лавров констатировал, что Россия и Белоруссия испытывают серьезное внешнее давление, против них ведется гибридная война с использованием как односторонних санкций, так и грязных информационных кампаний.