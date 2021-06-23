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На Курилах начались масштабные учения российских войск

Свободная прессаиещё 2
59 минут назад
Крупномасштабные военные учения стартовали на Курильских островах. В них занято свыше десяти тысяч военнослужащих нескольких родов войск.
На Курилах начались масштабные учения российских войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения», - сообщает новость пресс-служба Восточного военного округа.
Учения проходят на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир в Японском море. Предполагаются морские десанты и учебные боевые действия.
Ранее «СП» писала о том, что в Америке заявили, что учения российского Военно-морского флота «недалеко от Гавайев» с имитацией уничтожения авианосцев противника являются угрозой для США.
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