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«При Трампе такого не было»: американцы оценили учения ВМФ РФ близ Гавайев

News.ru
12 минут назад
Американские читатели издания Daily Mail оценили учения ВМФ России. которые проходят в районе Гавайских островов. По мнению граждан. во многом подобное стало возможно из-за политической и физической слабости президента США Джо Байдена.
«При Трампе такого не было»: американцы об учениях России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Они просто знают, что пациент с деменцией Байден — слабак. Не случайно это происходит сразу после встречи Путина с Джо;
Наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США, — заявили пользователи.
Некоторые вспомнили недавнее прошлое и предыдущего президента страны.
Такого бы не произошло при Трампе, — уверен один из комментаторов.
Я думаю отсталый Джо не предупредил Путина, чтобы тот не связывался с Гавайями, — пошутил ещё один участник дискуссии.
Все-таки объединенные силы России и Китая трудно будет сдержать, — констатировал трезвомыслящий пользователь.
Ранее сообщалось, что боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией проводят учения в центральной части Тихого океана. Манёвры там проходят впервые в новейшей истории флота.
«Ага, я уверен, что наши напугают их той рекламой, где девушка, воспитанная в однополой семье, вступает в ряды армии США», — сыронизировал Justme.
Армия,Оружие,Джозеф Байден,Россия,Соединенные Штаты,
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