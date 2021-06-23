«При Трампе такого не было»: американцы об учениях России

Они просто знают, что пациент с деменцией Байден — слабак. Не случайно это происходит сразу после встречи Путина с Джо;
Наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США, — заявили пользователи.
Такого бы не произошло при Трампе, — уверен один из комментаторов.
Я думаю отсталый Джо не предупредил Путина, чтобы тот не связывался с Гавайями, — пошутил ещё один участник дискуссии.
Все-таки объединенные силы России и Китая трудно будет сдержать, — констатировал трезвомыслящий пользователь.
«Ага, я уверен, что наши напугают их той рекламой, где девушка, воспитанная в однополой семье, вступает в ряды армии США», — сыронизировал Justme.