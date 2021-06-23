Кроме того, на него часто жаловались и сами поляки. Так, в 2019 году субподрядчик «Мостосталь Варшава» отказался выполнять услуги из-за отсутствия своевременного финансирования. Годом ранее польская «Мостосталь Забже» по тем же причинам начала судебную тяжбу с американцами, которые в ответ обвиняли фирму в несоблюдении договора.