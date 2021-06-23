Глава Агентства по ПРО Пентагона вице-адмирал ВМС Джон Хилл
во вторник назвал другую причину задержки введения в строй американской противоракетной системы. По его мнению, строительство отстает от графика
из-за внедрения автоматизированных систем. Он рассказал, что США «внедрили много автоматики при строительстве, а это сложно». Также «были отставания» из-за COVID-19, ведь «ограничения в Европе очень жесткие», передает ТАСС
. Хилл уточнил, что на базе «установлены радиолокационные антенные решетки» и система управления огнем, «систему полностью испытали». Решаются «некоторые вопросы устаревания» ее элементов, поскольку «она в течение ряда лет находилась в контейнерах» на хранении. Хилл полностью удовлетворен ходом работ, но не уточнил, когда они будут завершены.