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США встревожило «уничтожение» Россией американского авианосца

News.ru
1 час назад
Беспрецедентной угрозой для США назвал учения российского Военно-морского флота «недалеко от Гавайев», в ходе которых имитировалось уничтожение авианосцев противника, автор издания The Drive Томас Ньюдик.
Беспрецедентная угроза: США встревожили учения России
Фото: mil.rumil.ru
По словам Ньюдика, серьёзное присутствие Москвы в регионе, вероятно, сильно встревожило правительство США, в связи с чем Пентагон перебросил в район манёвров авианосную группу.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что учения ВМФ проходят в 4,6 тысячи километров на юго-восток от Курил и местоположение в целом соответствует информации американских СМИ об отработке ударов по условному противнику в 300–500 милях от Гавайских островов.
Известно, что за действиями российского ВМФ наблюдали три американских эсминца типа Arleigh Burke и патрульный катер Sentinel. По данным Томаса Ньюдика, также США в ходе манёвров поднимали в воздух истребители F-22A Raptor.
Как полагает автор, активность флота РФ в регионе связана с испытаниями американцами новых систем противоракетной обороны.
Ранее сообщалось, что учения Тихоокеанского флота РФ привлекли внимание всего мира, так как являются самыми масштабными со времён распада Советского Союза. Китайские аналитики считают, что мощь российского флота нельзя недооценивать. Они также объяснили, кому могут угрожать ВМС РФ в этом регионе.
Армия,Министерство обороны,Пентагон,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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