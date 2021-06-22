Беспрецедентная угроза: США встревожили учения России

Известно, что за действиями российского ВМФ наблюдали три американских эсминца типа Arleigh Burke и патрульный катер Sentinel. По данным Томаса Ньюдика, также США в ходе манёвров поднимали в воздух истребители F-22A Raptor.

Ранее сообщалось, что учения Тихоокеанского флота РФ привлекли внимание всего мира, так как являются самыми масштабными со времён распада Советского Союза. Китайские аналитики считают, что мощь российского флота нельзя недооценивать. Они также объяснили, кому могут угрожать ВМС РФ в этом регионе.