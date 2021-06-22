Самолеты ВКС понаблюдали за новым британским авианосцем

Британские военные назвали активность россиян «напряженной». «Это первый раз, когда мы привозим истребители F-35 в Восточное Средиземноморье, поэтому, конечно, Россия хочет прилететь и посмотреть на них, они хотят понять, как мы ведем дела, так же и я хочу понять, как ведут дела они», — добавил Блэкмор. Он подчеркнул, что из-за того, что за ними следят «так много русских», они должны продемонстрировать свои возможности и намерения в Средиземном море.