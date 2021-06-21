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Стало известно о движущихся к границе Армении и Азербайджана российских пограничниках

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад
На армяно-азербайджанскую границу в Гегаркуникской области должны прибыть российские пограничники, после этого должен произойти зеркальный отвод армянских и азербайджанских военных, заявил губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян.
Российские военные направились к границе Армении и Азербайджана
Фото: ТАССТАСС
«На днях наши российские коллеги (пограничники) подтвердят свое присутствие там (на границе). То есть зеркально и наши, и азербайджанские войска отведут войска назад. Есть такой процесс», – сообщил Саносян, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Ранее и.о. премьера Армении Никол Пашинян предлагал разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей.
В конце мая Пашинян заявлял, что армянские власти выступают за размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области, если Ереван и Баку одновременно дадут согласие на вывод своих войск.
Армия,Никол Пашинян,ИТАР-ТАСС,Армения,Азербайджан,
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