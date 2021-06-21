Как уточняется, свыше 20 тысяч военнослужащих и 1,3 тыс. единиц техники перебрасываются на полуостров для ликвидации последствий наводнения в Крыму.

«Для оказания помощи населению полуострова Крым в ликвидации последствий наводнения вызванного обильными осадками от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что соответствующий приказ Шойгу отдал во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина

Крым затопило 17 июня, когда на российский полуостров обрушился циклон. Наводнения начались с Керчи и распространились до Ялты и Феодосии, также затронув Кировский и Ленинский районы.