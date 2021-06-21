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Более 20 тыс российских военных переброшены в Крым

Украина.ру
48 минут назад
Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился нарастить военную группировку в Крыму, говорится в сообщении на сайте Минобороны 21 июня.
Как уточняется, свыше 20 тысяч военнослужащих и 1,3 тыс. единиц техники перебрасываются на полуостров для ликвидации последствий наводнения в Крыму.
«Для оказания помощи населению полуострова Крым в ликвидации последствий наводнения вызванного обильными осадками от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что соответствующий приказ Шойгу отдал во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.
Крым затопило 17 июня, когда на российский полуостров обрушился циклон. Наводнения начались с Керчи и распространились до Ялты и Феодосии, также затронув Кировский и Ленинский районы.
Все это происходит на фоне дефицита воды в регионе. Прошлый и текущий сезоны выдались засушливыми, что привело к снижению уровня воды в реках и водохранилищах Крыма. В ряде населенных пунктов вода в дома подавалась по графику.
Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Республика Крым,Россия,
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