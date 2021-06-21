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Россия покажет снаряды нового поколения

Российская Газетаиещё 1
3 часа назад
Холдинг "Технодинамика" впервые представит на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге линейку боеприпасов для корабельной артиллерии и торпедных взрывателей нового поколения.
Россия покажет снаряды нового поколения
Фото: ТехнодинамикаТехнодинамика
Ключевое место в экспозиции займут выстрелы морской артиллерии, разработанные НИИ им. В.В. Бахирева. Боеприпасы в трех калибрах: 76, 100 и 130 мм, - предназначены для поражения надводных береговых и воздушных целей - в том числе противокорабельных крылатых ракет Harpoon, - сообщили в пресс-службе холдинга.
Также будут представлены созданные в НПО "Поиск" взрыватели для корабельных и авиационных торпед, ракет, реактивных снарядов, мин, глубинных бомб, РСЗО, артиллерийских систем и противодиверсионного оружия.
Взрыватель И-346 предназначен для универсальной самонаводящейся электрической торпеды ТЭ-2. Благодаря специальному механизму он взводится после выстрела на безопасном удалении от носителя, а его датчик цели рассчитан на различные углы встречи с ней и защищен от случайных срабатываний при взрывах неподалеку.
- Особого внимания заслуживает электронный дистанционно-контактный взрыватель для 122-мм реактивного снаряда с отделяемой головной частью повышенной эффективности. Устройство выдает команды на отделение боеголовки, а затем на ее взрыв, - рассказали в концерне.
Армия,Технодинамика,Санкт-Петербург,Россия,
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