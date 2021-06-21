Россия покажет снаряды нового поколения

Также будут представлены созданные в НПО "Поиск" взрыватели для корабельных и авиационных торпед, ракет, реактивных снарядов, мин, глубинных бомб, РСЗО, артиллерийских систем и противодиверсионного оружия.

Взрыватель И-346 предназначен для универсальной самонаводящейся электрической торпеды ТЭ-2. Благодаря специальному механизму он взводится после выстрела на безопасном удалении от носителя, а его датчик цели рассчитан на различные углы встречи с ней и защищен от случайных срабатываний при взрывах неподалеку.