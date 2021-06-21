Российские военные развернули колонну США в Сирии

Российские военнослужащие в Сирии блокировали колонну армии США и вынудили ее развернуться и сменить курс. Об этом сообщает сайт "Русская весна" и публикует видео инцидента.

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По имеющимся данным, в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии патруль коалиции во главе с США нарушил договоренности по урегулированию.

"Нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций", — приводится цитата.

Так, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и Oshkosh M-ATV с американскими флагами двигались по трассе в западном направлении без предварительного уведомления российской стороны. Это противоречило действуюим соглашениям по контролю за территориями.

Военнослужащие ВС РФ заблокировали трассу и вынудили колонну развернуться и вернуться в свой район.

"Русвесна" также утверждает, что Штаты "продолжают терять свое влияние в северо-восточных районах Сирии". Указывается, что это вызвано "ростом антиамериканских настроений", а также числа местных жителей, поддерживающих официальный Дамаск.