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Военнослужащие уничтожили ударные БЛА «противника» над Черным морем

ТК «Звезда»иещё 1
3 часа назад
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе учений обезвредили ударные дроны условного противника над Черным морем. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пресс-службой Южного военного округа.
Военные уничтожили БЛА «противника» над Черным морем
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Военнослужащие в составе мобильной тактической группы во взаимодействии с силами РЭБ, связи и ПВО отработали слаженные действия по сопряжению станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных "Житель" и "Красуха"», - говорится в сообщении.
Личный состав радиолокационных подразделений обнаружил в воздухе «вражеские» дроны и передал информацию о них на комплексы радиоэлектронной борьбы.
С помощью средств РЭБ управление над беспилотниками было перехвачено, а затем их вывели из строя. Расчеты самоходных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» уничтожили БПЛА условного противника электронными пусками ракет.
«Стрела-10» - зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР в середине 70-х годов. Основной его задачей является поражение воздушных объектов противника на малых высотах. Разрабатывался для прикрытия танковых и механизированных подразделений на марше и непосредственно на поле боя.
Армия,Абхазия,
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