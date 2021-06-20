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Эксперт высмеял «мультяшные» беспилотники украинской армии

Майк Габриелян
1 час назад
Военный эксперт в области БПЛА Денис Федутинов раскритиковал «уникальные» проекты украинских ударных дронов, назвав их «мультфильмами» и «макетами». По его словам, пока на Украине созданы только беспилотники малой размерности. Эксперта цитирует «МК».
Эксперт высмеял «мультяшные» беспилотники украинской армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Системы более серьезных классов имеются лишь виртуально – в виде мультфильмов, в лучшем случае – макетов. Их демонстрация показывает амбиции страны, ярко контрастирующие с ее реальными возможностями», - сказал Федутинов.
На днях в Киеве прошла выставка «Оружие и безопасность-2021». Было представлено множество украинских ударных БПЛА. Однако все они были лишь макетами.
Например, украинский дрон «Сокол-300». В планах – оснастить его управляемыми ракетами и мощными средствами радиоэлектронной борьбы. Но аппарат ни разу не летал, на выставке продемонстрировали макет.
В виде блестящей нелетающей конструкции предстал и "многоцелевой ударный малозаметный" дрон ACE ONE.
Эксперт заявил, что желания Киева перевооружиться расходятся с возможностями. Это касается не только беспилотной авиации, но и недавнего заявления президента «незалежной» о создании «самой мощной в Европе армии».
Армия,Денис Федутинов,Украина,
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