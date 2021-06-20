В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Российские военные развернули колонну США в Сирии

Ювелина Бернст
4 часа назад
Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами предприняла очередную попытку нарушить протоколы деконфликтации на северо-востоке Сирии, сообщает «Русская весна».
Российские военные развернули колонну США в Сирии
Фото: ТАССТАСС
Уточняется, что колонна состояла из четырех бронеавтомобилей MaxxPro и Oshkosh M-ATV под американскими флагами. Автомобили двигались по трассе М-4 в западном направлении.
По данным портала, российские военные блокировали движение колонны ВС США в районе Телль-Тамр в провинции Хасеке. В итоге подразделение сил Коалиции вынуждено было развернуться и вернуться в свой район, говорится в сообщении.
Отмечается, что США теряют влияние в северо-восточных районах Сирии в связи с ростом антиамериканских настроений и увеличением числа местных жителей, поддерживающих официальное правительство Сирии. Это заставляет Вашингтон активизировать свою деятельность в регионе.
Армия,Сирийская Арабская Республика,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители