Российские военные развернули колонну США в Сирии

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Уточняется, что колонна состояла из четырех бронеавтомобилей MaxxPro и Oshkosh M-ATV под американскими флагами. Автомобили двигались по трассе М-4 в западном направлении.

По данным портала, российские военные блокировали движение колонны ВС США в районе Телль-Тамр в провинции Хасеке. В итоге подразделение сил Коалиции вынуждено было развернуться и вернуться в свой район, говорится в сообщении.