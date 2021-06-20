Российские военные развернули колонну США в Сирии

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами
предприняла очередную попытку нарушить протоколы деконфликтации на северо-востоке Сирии
, сообщает
«Русская весна».
Уточняется, что колонна состояла из четырех бронеавтомобилей MaxxPro и Oshkosh M-ATV под американскими флагами. Автомобили двигались по трассе М-4 в западном направлении.
По данным портала, российские военные блокировали движение колонны ВС США в районе Телль-Тамр в провинции Хасеке. В итоге подразделение сил Коалиции вынуждено было развернуться и вернуться в свой район, говорится в сообщении.
Отмечается, что США теряют влияние в северо-восточных районах Сирии в связи с ростом антиамериканских настроений и увеличением числа местных жителей, поддерживающих официальное правительство Сирии. Это заставляет Вашингтон активизировать свою деятельность в регионе.