Шойгу приказал нарастить группировку для помощи крымчанам

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"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - отметили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, сейчас "в ликвидации последствий наводнения, вызванного обильными осадками, от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21 тыс. человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники". Работы с участием военнослужащих проводятся в 36 населенных пунктах.

В частности, военнослужащие используют специальную инженерную технику для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды в пострадавшие населенные пункты, большегрузные автомобили повышенной проходимости для перевозки вещей, стройматериалов и товаров первой необходимости.

"По запросу местных администраций в населенных пунктах развернуты полевые кухни и созданы мобильные пункты питания", - пояснили в ведомстве.

Оказание помощи проходит во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который создан властями полуострова.