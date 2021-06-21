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Шойгу приказал нарастить группировку для помощи жителям Крыма

ТАССиещё 3
1 час назад
Около 21 тыс. человек задействованы со стороны Минобороны России в оказании помощи населению Крыма, которое пострадало из-за наводнения, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу распорядился нарастить группировку. Об этом сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.
Шойгу приказал нарастить группировку для помощи крымчанам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - отметили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, сейчас "в ликвидации последствий наводнения, вызванного обильными осадками, от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21 тыс. человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники". Работы с участием военнослужащих проводятся в 36 населенных пунктах.
В частности, военнослужащие используют специальную инженерную технику для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды в пострадавшие населенные пункты, большегрузные автомобили повышенной проходимости для перевозки вещей, стройматериалов и товаров первой необходимости.
"По запросу местных администраций в населенных пунктах развернуты полевые кухни и созданы мобильные пункты питания", - пояснили в ведомстве.
Оказание помощи проходит во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который создан властями полуострова.
Ранее Путин провел совещание по ситуации в Крыму, который пострадал от наводнения, и дал поручения федеральным чиновникам принять меры по устранению его последствий.
Армия,Крым наш,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Республика Крым,Россия,
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