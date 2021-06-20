Российские военные развернули патруль США в Сирии

Российские военные дежурили на трассе М-4 в провинции Хасеке и зафиксировали перемещение патруля Коалиции. В его составе были замечены четыре бронеавтомобиля MaxxPro и Oshkosh M-ATV. На военных машинах были американские флаги.
«Военные США передвигались без предварительного уведомления российской стороны и нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций», — сообщил корреспондент.
В итоге движение колонны ВС США было заблокировано и подразделение сил Коалиции было вынуждено развернуться.
Ранее сообщалось, что жители сирийской деревни Фарфара забросали камнями американский патруль и выгнали его при попытке проехать через населенный пункт.