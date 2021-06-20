Авианосец США испытали подводным взрывом

Американский авианосец Gerald R. Ford испытали взрывом подводной бомбы. Как сообщает The Drive, таким образом планировалось проверить надежность всех систем судна.

Фото: @Warship_78 @Warship_78

По данным издания, в общей сложности для испытаний, как правило, проводят три подводных взрыва. Первый прошел 18 июня неподалеку от побережья Флориды. Сотрясение, которое он вызвал, составило 3,9 балла по шкале Рихтера.

Испытания должны были показать, как системы и экипаж авианосца отреагируют на сильный взрыв, произошедший в непосредственной близости от корабля. На судно установили специальное оборудование, которое должно было фиксировать данные всех систем начиная от бортовых компьютеров и заканчивая ядерном реактором. Тест также должен был показать, хорошо ли экипаж авианосца готов к устранению повреждений.

Отмечается, что испытания необходимы и для того, чтобы понять, как авианосец поведет себя в случае успешной атаки на него. Тестовый взрыв позволяет найти его слабые места и устранить их.