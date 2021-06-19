Генерал Иван Вертелко скончался в возрасте 94 лет

Умер известный советский генерал Иван Вертелко, ему было 94 года. Благодаря нему на вооружение приняли танк Т-72.

В 1969 году полковник Вертелко командовал 3-й гвардейской танковой дивизией в Белорусском военном округе. Позже принял активное участие в принятии решения о постановке на вооружение танка Т-72. За годы службы Иван Вертелко получил 54 различные медали, восемь отечественных и четыре иностранных ордена.