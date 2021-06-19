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Советский генерал Иван Вертелко скончался в возрасте 94 лет

Слово и Делоиещё 1
23 часа назад
Умер известный советский генерал Иван Вертелко, ему было 94 года. Благодаря нему на вооружение приняли танк Т-72.
Генерал Иван Вертелко скончался в возрасте 94 лет
Фото: КАДР ИЗ ВИДЕОКАДР ИЗ ВИДЕО
Иван Вертелко родился в селе Стригово в Брянской области. Великую Отечественную войну он встретил в возрасте 14 лет. В 17 лет начал служить рядовым, позднее дослужился до начальника разведки в штабе полка, а после сменил специализацию.
В 1969 году полковник Вертелко командовал 3-й гвардейской танковой дивизией в Белорусском военном округе. Позже принял активное участие в принятии решения о постановке на вооружение танка Т-72. За годы службы Иван Вертелко получил 54 различные медали, восемь отечественных и четыре иностранных ордена.
Армия,Брянская Область,
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