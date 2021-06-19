Две батареи зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» были уничтожены в Африке во время масштабных учений под руководством Сухопутных войск США , пишет американское издание The Drive. Российские военные, комментируя эту публикацию, рассказали «Газете.Ru», какое именно оружие представляет собой наибольшую угрозу для ЗРС С-400 и при применении каких средств поражения система может быть выведена из строя.

«В первую очередь внимание следует акцентировать на средствах радиоэлектронного подавления, которыми располагает вероятный противник. Именно они могут создать наиболее тяжелые условия для успешного применения зенитной ракетной системы С-400, хотя помехозащищенность «Триумфа» одна из самых высоких среди аналогичных систем», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель председателя Научно-технического комитета Военно-воздушных сил полковник Сергей Волков

По мнению специалиста, на втором месте следует поставить воздушные объекты с малой радиолокационной заметностью. Небольшая эффективная отражающая поверхность пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, а также управляемого оружия может при определенных условиях значительно сократить реализуемую зону поражения и вызвать существенные трудности у боевых расчетов ЗРС при поиске, захвате на сопровождение и обстреле целей этого типа.

Однако в настоящее время полкам и группам зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-400 придается такое перспективное средство разведки как РЛС «Енисей». Чем выше спектральная плотность мощности радиопомех, тем лучше работает эта станция.

Наконец, по мнению полковника Сергея Волкова, если плотность налета — количество целей в минуту — превышает огневую производительность зенитной ракетной системы, то в этом случае возможен фатальный исход для российской РЛС.

Однако, добавил специалист, возможности по одновременному обстрелу целей у группы зенитных ракетных дивизионов С-400 настолько высоки (до 80 целей одновременно), что пилотируемыми средствами создать такую плотность удара сегодня маловероятно.

Кроме того, уточнил специалист, в настоящее время уже создаются смешанные группировки зенитных ракетных войск, в которые, помимо ЗРС С-400, будет входить зенитная ракетная система С-350 «Витязь», огневая производительность которой превышает и без того выдающиеся характеристики «Триумфа».

«Следует учесть, что при разработке перспективной зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» вопросы повышения помехозащищенности, огневой производительности и возможности успешной работы по целям с малой радиолокационной заметностью стояли во главе угла и тактико-технические характеристики «Прометея» несравненно выше, чем аналогичные параметры С-400.

Так что с легкостью подавить или уничтожить группировку зенитных ракетных войск, на оснащении которой стоят системы С-350, С-400 и С-500, можно будет только на учениях типа African Lion 2021», — заключил Сергей Волков.

Что произошло в Африке

Учения Africa Lion 2021, осуществляемые под общим руководством Сухопутных войск США, проходили в различных странах Северной и Западной Африки с 7 по 18 июня. Условного противника в ходе этих мероприятий обозначали две зенитные ракетные батареи ЗРС С-400 «Триумф».

Удары по ЗРС С-400 были представлены в видеоролике Южно-Европейской оперативной группы Сухопутных войск США в Африке. Именно этот орган проводил командно-штабные учения на базе учебного центра в Агадире (Марокко).

При этом совершенно неясно, какие средства поражения использовали участники учений для обозначения ударов по ЗРС С-400.

«С профессиональной точки зрения эпизод удара по ЗРС С-400 в ходе учения African Lion 2021 весьма трудно оценивать и каким-либо образом комментировать, поскольку никакой детальной информации по этому событию нет. Неясно решительно все — какие силы и средства принимали участие в массированном ракетно-авиационном ударе, каков был характер их оперативного построения, какие средства поражения при этом были задействованы, каким образом выглядела созданная помеховая обстановка и какие средства РЭБ при этом применялись. Наконец, нет никакой информации, что собой представляла на этих учениях стартовая позиция ЗРС С-400. То ли это был надувной макет, то ли сооружение из палок или же комбинация каких-то излучающих средств — судить очень трудно», — рассказал «Газете.Ru» экс-зампредседателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ, экс-заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев

Известно лишь, что имитация ударов по ЗРС С-400 была осуществлена на территории специально придуманной для этих учений страны под названием Роуанд. Рядом расположилось аналогичное государство — Нехоне. Разработчики учений разместили эти обе страны в северо-восточной части Алжира, хотя сам Алжир в этих КШУ не был задействован. Соседний Тунис в African Lion 2021 участие, к слову говоря, принимает.

Растущее распространение таких средств ПВО большой дальности как ЗРС С-400, а также более современных ракетных комплексов малой и средней дальности может усложнить выполнение боевых и оперативных задач вооруженными силами США, пишет The Drive.

В целом КШУ, проведенное в рамках учения African Lion 2021, безусловно, подчеркивает общую обеспокоенность Пентагона по поводу расширения доступности С-400 и аналогичных ракетных систем большой дальности, которые теперь есть в наличии на мировом рынке вооружений.

Как правильно оценивать противовоздушные бои

По словам военачальника Айтеча Бижева, сегодня ошибка многих экспертов заключается в том, что они противовоздушные бои и сражения представляют себе исключительно как дуэльные ситуации, то есть как только противоборство между боевыми самолетами и зенитными ракетными системами/комплексами.

Более того, даже политическое руководство некоторых стран на вопросы организации противовоздушной обороны смотрит несколько упрощенно.

Считается, что приобретение зенитной ракетной системы решит все проблемы и в распоряжении покупателя окажется некий «меч-кладенец, которым можно отмахаться от любого неприятеля».

«На самом деле в отражении ударов средств воздушно-космического нападения должны принимать участие практически все виды Вооруженных сил, рода войск и специальные войска», — пояснил военачальник.

По словам Айтеча Бижева, в этих целях задействуются зенитные ракетные и радиотехнические войска, истребительная и ударная авиация, ракетные войска и артиллерия, на приморских направлениях — силы флота. «Только комплексным использованием всех имеющихся возможностей можно отразить удары воздушного противника», — убежден генерал.

А начинать построение системы ПВО, считает Айтеч Бижев, надо в любом случае с создания эффективной системы радиолокационной разведки. Одна из главнейших и важнейших задач в этом плане является построение автоматизированной системы сбора, анализа радиолокационной информации и выдача своевременных целеуказаний всем возможным огневым средствам.

«Что касается использования в ходе боевой подготовки зарубежными странами наших образцов вооружения и военной техники в качестве мишеней, то в советской и российской армии подобная практика никогда не применялась и не применяется. И зачем это делать Соединенным Штатам и их союзникам — непонятно. Разве что лить масло на раскаленную сковородку и осложнять и без того непростые отношения между нашими странами.

Но даже и тут, как ни странно, есть небольшой положительный момент.