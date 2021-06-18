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Турция провела успешное испытание высокоточной противокорабельной ракеты

Российская Газетаиещё 2
49 минут назад
Турция провела успешное испытание высокоточной противокорабельной ракеты Atmaca. Об этом в Twitter сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Стальной меч": Турция провела испытания высокоточной ракеты
Фото: ТАССТАСС
"Стальной меч нашей родины, противокорабельная ракета Atmaca, впервые поразила цель в виде корабля во время последнего испытания сегодня перед тем, как она будет принята на вооружение", - заявил в пятницу турецкий лидер.
Как ранее сообщало турецкое информационное агентство Anadoulu, командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал охарактеризовал Atmaca, как высокоточную противокорабельную ракету дальнего действия класса "земля-земля". Она будет установлена на борту корветов класса Ada, будущих фрегатов класса Istanbul и противовоздушных средств класса TF2000 и, как ожидается, заменит произведенный в США аналог Harpoon.
Дальность поражения Atmacaс с осколочно-фугасной боевой частью весом 250 килограмм составляет более 220 километров (124 морских мили), что создает угрозу для целей, находящихся далеко за пределами видимости. Система также обеспечивает возможность обновления цели поражения в полете, повторной атаке и при прерывании ее миссии через модернизированный цифровой канал передачи данных.
Армия,Турция,
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