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Ракетный крейсер «Москва» вошёл через Босфор в Средиземное море

ИА Regnum
1 час назад
Флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва» вошёл в Средиземное море через турецкие проливы, об этом сообщает 18 июня ИА Красная Весна.
Турция: «Россия принесла в Средиземное море огневую мощь»
Фото: ТАССТАСС
Турецкий наблюдатель за корабельным трафиком в проливе Босфор Ёрук Ишик написал в своем микроблоге в Twitter, что «Россия принесла в Средиземное море огневую мощь».
Крейсер «Москва» прошёл Босфор вместе с фрегатом ЧФ «Адмирал Григорович» и сторожевым кораблём «Адмирал Эссен». Как сообщало ИА REGNUM, «Москву» построили в 1979 году.
Армия,Россия,
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