Украинских военных в Донбассе подготовят британские инструкторы

На стрельбище пехотинцев учат главным принципам прицельной стрельбы из АК. Инструкторы Orbital также делятся базовыми знаниями по инженерно-саперному делу и основам использования ручных металлодетекторов, кроме того, они делятся опытом, как с помощью специального оборудования можно обнаружить точное местонахождение скрытой мины.