Корабли ТОФ провели масштабные учения в Тихом океане

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота вместе с самолетами и вертолетами отработали задачи по отражению воздушной атаки и провели тренировки сил по противовоздушной обороне в рамках учений в Тихом океане. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"С привлечением самолетов и вертолетов морской авиации флота проверялась надежность противовоздушной обороны отрядов кораблей. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения, особое внимание уделялось противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, как отметил в Минобороны РФ, боевые корабли отрабатывает поиск подводных лодок условного противника. Для этого задействованы штатные корабельные гидроакустические средства и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ с фрегата "Маршал Шапошников", БПК "Адмирал Пантелеев" и трех корветов Тихоокеанского флота.