База в Азербайджане: Турция начала экспансию на Кавказ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции. Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана, передает телеканал NTV.

"Это [вариант с созданием базы] не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане.

Турецкий лидер отметил, однако, что "первоочередным на данный момент является вопрос об обеспечении гарантий [безопасности] на протяжении всей границы [Азербайджана] и ее защите".

Эрдоган 15-16 июня находился с официальным визитом в Азербайджане. Он провел переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым и осмотрел ряд объектов в Шуше, который перешел под контроль Баку после боевых действий осенью прошлого года. Лидеры двух стран подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, по которой, в частности, договорились о регулярном проведении совместных заседаний Советов безопасности двух стран, а также условились координировать действия своих вооруженных сил и помогать друг другу в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитету.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзничестве, сообщает ТАСС.

По словам Алиева, документ имеет «историческое значение». Он сообщил, что декларация охватывает все направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в том числе регламентирует обязательства по обороне и взаимопомощи. Других деталей он не сообщил.

Документ получил название Шушинской декларации — в городе Шуша (Шуши) в Нагорном Карабахе проходила встреча лидеров двух стран. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT, источники в администрации Эрдогана утверждают, что в соглашении также говорится о совместном восстановлении Карабаха.

О приезде Эрдогана в Шушу сообщалось ранее 15 июня. Также стало известно, что к визиту турецкого президента Азербайджан перебросил в город несколько сотен бойцов элитных подразделений спецназа, среди которых также есть инструкторы из Турции. Подписанная декларация стала одним из самых крупных соглашений между Анкарой и Баку.

В азербайджанском городе Шуша планируется открыть консульство Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган после подписания Шушенской декларации с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Мы планируем открыть консульство в Шуше в самое ближайшее время», – заявил Эрдоган во время визита в Шушу, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что необходимо активизировать работу по восстановлению Карабаха.

«Вы знаете, мы предлагали работать в рамках шестисторонней платформы с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана. На ее основе мы хотим сделать регион процветающим. У нас с президентом Алиевым, у президента России Владимира Путина есть соответствующая решимость для этого», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву помочь в восстановлении Карабаха. Об этом сообщил телеканал TRT.

Глава государства отметил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению всех разрушенных во время вооруженного конфликта с Арменией сел и объектов.

«Мы построим новый Карабах. Он был раньше центром азербайджанской культуры и дай бог, он в скором времени станет таким же центром», — сказал турецкий лидер во время выступления в парламенте Азербайджана.

Эрдоган также добавил, что от мира в Карабахе выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир. Президент подчеркнул, что освобождение Карабаха — это самое большое достижение Азербайджана за прошедшие 30 лет.

Армения оценивает визит президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Тайипа Эрдогана в город Шуши Нагорного Карабаха как провокацию против регионального мира и безопасности. Об этом во вторник говорится в заявлении МИД республики.

"Как явную провокацию против мира и безопасности в регионе мы решительно осуждаем совместный визит президентов Турции и Азербайджана 15 июня в город Шуши - армянский исторический и культурный центр в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), который в настоящее время находится под азербайджанской оккупацией", - утверждается в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Как подчеркивает МИД Армении, "примечательно, что этому визиту предшествовало уничтожение религиозного, исторического и культурного наследия вынужденно переселенного коренного армянского населения, в том числе во время войны, развязанной турецко-азербайджанскими войсками против Арцаха, включая осквернение собора Казанчецоц и полное разрушение памятника жертвам Геноцида армян".