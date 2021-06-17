Канада вернет в строй "проклятую" подлодку

Летом 2011 года во время маневров у острова Ванкувер субмарина столкнулась с дном на глубине 45 метров, получив двухметровую пробоину в носовой части. Пострадали двое подводников. Корабль отбуксировали в сухой док, повреждения корпуса оказались настолько серьезны, что рассматривался вариант списания корабля.

Тем не менее в 2014 году начался ремонт и модернизация Corner Brook. Работы планировалось закончить в 2017 году, но восстановление затянулось. В 2019-м на борту находившейся в доке субмарины произошел пожар, ввод в строй опять перенесли . В марте 2020 года во время опрессовки балластных цистерн одна из емкостей взорвалась. Как показало расследование, причиной аварии стало чрезмерное давление, поданное в цистерну испытательной группой.