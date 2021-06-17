США заявили об опасениях «милитаризации» Арктики Россией

По словам чиновника, всего у американской стороны есть две обеспокоенности. Одна из них — якобы заинтересованность России в большей милитаризации Арктики. «Мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным пожеланиям — обеспечить, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества», — заявил он.

Другим связанным вопросом является Северный морской путь. Как подчеркнул американский представитель, в настоящее время он проходим намного больше времени в году, чем раньше, поэтому движение на нем станет более активным. «Это, в свою очередь, может потенциально привести к большей возможности инцидентов, недопонимания, просчетов», — пояснил чиновник.