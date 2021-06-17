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США заявили об опасениях «милитаризации» Арктики Россией

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
США опасаются «милитаризации» Арктики Россией. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, подводя итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА Новости.
США заявили об опасениях «милитаризации» Арктики Россией
Фото: Андрей Зима / РИА НовостиАндрей Зима / РИА Новости
По словам чиновника, всего у американской стороны есть две обеспокоенности. Одна из них — якобы заинтересованность России в большей милитаризации Арктики. «Мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным пожеланиям — обеспечить, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества», — заявил он.
Другим связанным вопросом является Северный морской путь. Как подчеркнул американский представитель, в настоящее время он проходим намного больше времени в году, чем раньше, поэтому движение на нем станет более активным. «Это, в свою очередь, может потенциально привести к большей возможности инцидентов, недопонимания, просчетов», — пояснил чиновник.
Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Джо Байденом в Женеве заявил, что озабоченность американской стороны по поводу милитаризации Арктики не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Он добавил, что Россия восстанавливает некогда утраченную инфраструктуру.
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