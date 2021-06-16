Forbes: США могут спровоцировать ядерную войну

Журналист Лорен Томпсон в своей статье в издании Forbes выразил мнение, что Военно-воздушные силы (ВВС) США могут спровоцировать ситуацию, когда Пекин в качестве ответных мер будет вынужден использовать ядерное оружие.

Он утверждает, что Соединенные Штаты, если начнутся боевые действия, отправят в воздушное пространство КНР самолеты, которые способны переносить ядерные заряды.

Как пишет Defense News, в конце 2020 года ВВС США провели секретные учения, в которых смоделировали свои действия в случае возможного военного конфликта между Китаем и Тайванем в 2030 году.

По информации СМИ, в них приняли участие перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 и В-52, который стоит на вооружении с 1955 года.

В материале говорится, что гипотетическое вторжение было остановлено без применения ядерного оружия, но система стратегического предупреждения Китая пока не может быстро отличать ядерную и неядерную атаку.

Томпсон полагает, что китайское командование может не захотеть «ждать так долго, прежде чем ответить».

Он указал, что руководство КНР может посчитать, что американские стелс-бомбардировщики направлены для отслеживания межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории США, или для уничтожения систем стратегического военного управления.