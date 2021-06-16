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Истребители Швейцарии сопровождали борт Путина при подлете к Женеве

Деловая газета "Взгляд"
18 минут назад
Самолет президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопровождали истребители швейцарских ВВС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: борт Путина в небе над Женевой сопроводили истребители
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Да», – сказал он РИА «Новости», отвечая на вопрос, сопровождали ли борт 1 военные самолеты Швейцарии.
Швейцарские летчики ранее неоднократно поднимались в воздух, чтобы встретить российские самолеты с высокопоставленными гостями. По словам военных, делается это в знак почета и уважения.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Армия,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,Швейцария,
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