Минобороны получит четыре новых Су-57

О самолетах Су-57 и Су-35

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 единицы Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76 единиц. Первый Су-57 был передан в войска в конце 2020 года.