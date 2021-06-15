Под видом учений: экс-сенатор заявил о создании на Украине секретной базы НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com

Сенатор уверен, что эти корабли проводят тренировки и изучают зону. Причём все эти элементы давления ни НАТО, ни Украина не скрывают.

Сегодня полным ходом идёт подготовка к месту пребывания кораблей НАТО на Украине то ли в виде военной базы, то ли в виде каких-то других объектов, уже не вызывает сомнений, — говорит Клинцевич.

По информации Национального центра управления обороной, 14 июня два боевых корабля НАТО вошли в Чёрное море. По мнению Клинцевича, такие действия Альянса можно назвать неприкрытой агрессией в адрес России. Это свидетельствует о серьёзных планах Запада относительно украинских территорий.

Несмотря на это, пресс-служба 7-го флота США уверяет, что американские корабли проводят в этом регионе операции «по обеспечению безопасности» на море.