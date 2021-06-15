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Бывший сенатор заявил о создании на Украине секретной базы НАТО

News.ru
11 минут назад
Бывший сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал о создании на Украине секретной военной базы НАТО под видом учений. По словам политика, на сегодня в акваторию Чёрного моря заходят одни из самых мощных кораблей Альянса, пишет «ПолитРоссия».
Под видом учений: экс-сенатор заявил о создании на Украине секретной базы НАТО
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.comNATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com
Сенатор уверен, что эти корабли проводят тренировки и изучают зону. Причём все эти элементы давления ни НАТО, ни Украина не скрывают.
Сегодня полным ходом идёт подготовка к месту пребывания кораблей НАТО на Украине то ли в виде военной базы, то ли в виде каких-то других объектов, уже не вызывает сомнений, — говорит Клинцевич.
По информации Национального центра управления обороной, 14 июня два боевых корабля НАТО вошли в Чёрное море. По мнению Клинцевича, такие действия Альянса можно назвать неприкрытой агрессией в адрес России. Это свидетельствует о серьёзных планах Запада относительно украинских территорий.
Несмотря на это, пресс-служба 7-го флота США уверяет, что американские корабли проводят в этом регионе операции «по обеспечению безопасности» на море.
Как сообщалось ранее, в Чёрном море заметили два военных корабля НАТО — британский эсминец «Дефендер» и нидерландский фрегат «Эвертон». За зарубежными боевыми кораблями следят силы Черноморского флота РФ.
Армия,В мире,Франц Клинцевич,НАТО,Совет Федерации,Украина,
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