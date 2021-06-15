Армию Швеции призвали готовиться к войне с Россией

Бюден предупредил об угрозе королевству, которую видит в России. «Мы не можем исключать вооруженного нападения», — заявил главнокомандующий.

По его словам, Швеции стоит опасаться «гибридных и нелинейных» атак со стороны Москвы и готовиться к ответу.