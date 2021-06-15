Армию Швеции призвали готовиться к войне с Россией

В начале июня журналист из США Марк Эпископос в статье журнала National Interest оценил
шансы Украины в случае военного столкновения с Россией. По его словам, у Киева отсутствует вооружение, способное преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. Например, установленные в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» представляют серьезную опасность, поскольку способны поражать цели на расстоянии 400 километров. Кроме того, у Киева недостаточно танков, чтобы противостоять российским Т-90А и самоходным гаубицам 2С19 «Мста».