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Скандальная вечеринка: Германия отзывает несколько солдат из Литвы

Вероника Полынина
1 час назад
Германия отозвала из Литвы четверых солдат, входивших в военный контингент НАТО, из-за участия в скандальной вечеринке.
Скандальная вечеринка: Германия отзывает 4 солдат из Литвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает Deutsche Welle, солдат подозревают в сексуальных домогательствах и распевании праворадикальных и антисемитских песен.
Инцидент, по данным журнала Der Spiegel, произошел в конце апреля в отеле, но о нем стало известно в начале июня, когда один из солдат-участников мероприятия доложил о нем начальству
Потерпевшими по делу считаются около 10 солдат. Одного из них после консультаций с военными психологами направили из Литвы обратно в Германию.
Депутат бундестага Александр Мюллер заявил, что указанным нарушениям нет оправдания, к военнослужащим должны быть применены дисциплинарные меры и соответствующие наказания, однако проступки отдельных солдат не должны запятнать репутацию остальных военнослужащих.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала расследовать «неприемлемые» действия немецких солдат в Литве.
«Что точно произошло в ходе празднования - в настоящее время это еще расследуют... Но одно в этой связи уже можно сказать: все, что произошло, ни в коем случае не приемлемо. Это будет преследоваться и наказываться со своей строгостью», - приводит «Sputnik Литва» слова германского министра.
Она также предупредила, что люди, обладающие информацией о произошедшем, но скрывающие ее от следствия, понесут наказание.
Миссия НАТО Enhanced Forward Presence размещена по принципу ротации на территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Германия командует батальоном в Литве численностью в 1000 солдат. Среди них находятся около 450 военнослужащих бундесвера.
Армия,В мире,Александр Мюллер,НАТО,Бундестаг,Литва,Германия,
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