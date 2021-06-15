Разоряют США: Американцы пожаловались на Ту-95

Интенсивные полеты ВКС и морской авиации России близ Аляски разоряют американскую боевую авиацию. Для противодействия ей приходится постоянно поддерживать в боевой готовности истребители F-22 Raptor и отправлять их в небо на продолжительное время, что обходится ВВС США весьма недешево, пожаловались американские военные. В то время как Россия использует турбовинтовые Ту-95 - экономичные и идеально подходящие для долгого патрулирования.

Интенсивность полетов боевой авиации ВКС и ВМФ России над Тихим океаном достигла максимальных показателей за весь период после окончания холодной войны. В зоне действия размещенных на Аляске американских радаров ПВО регулярно появляются стратегические бомбардировщики Ту-95, противолодочные самолеты Ту-142, другие летательные аппараты. Поскольку зона опознавания ПВО является международным воздушным пространством, российские самолеты находятся там на законных основаниях, но игнорировать их пребывание близ американских границ ВВС США не могут - в особенности Ту-95, способные нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Приходится поднимать в воздух самые совершенные истребители F-22 Raptor - на самой северной авиабазе США Элмендорф-Ричардсон их две эскадрильи - или седьмая часть от всех серийных образцов. Причем боеготовность истребителей на Аляске самая высокая в стране - более 50 процентов, - и ее поддержание на этом уровне тоже требует немалых трудов.

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- Российские самолеты - например, Ту-95, - напротив, имеют низкие эксплуатационные расходы и идеально подходят для продолжительных полетов. Они часами слоняются в зоне опознавания наших радаров, - пожаловался руководитель Северного командования ПВО США генерал ВВС Глен Ванхерк. Его слова приводит MilitaryWatch.

Российские самолеты демонстрируют военную мощь, репетируют ракетные удары и собирают разведданные. Близ Аляски американцы не могут рассчитывать на помощь партнеров по НАТО - приходится отдуваться самим. В 2020 году ВВС США развернули на Элмендорф-Ричардсон истребители F-35, но их боеготовность оставляет желать лучшего. Основная работа по сопровождению российских бортов ложится на F-22, чей полетный час стоит 44 тысячи долларов, а трудоемкость межполетного обслуживания самая высокая в современной авиации: 30 человеко-часов на час полета.

В связи с участившимися полетами российских стратегических ракетоносцев Ту-95 около берегов Аляски подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США испытывают серьезную нагрузку. Об этом 5 мая сообщает издание Popular Mechanics.

По информации источника, на протяжении последних пяти лет число перехватов в связи с полетами самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России около берегов Аляски выросло в шесть раз — с десяти в 2015 году до 60 в 2020-м.

При этом чаще всего полеты российских самолетов в буферной зоне вокруг данного штата США являются тренировочными и, кроме того, имеют законные основания и не нарушают американских воздушных границ.

В то же время ВВС США вынуждены поднимать свои самолеты для сопровождения воздушных судов ВКС РФ согласно операции по защите воздушного пространства США «Благородный орел», которая действует с 11 сентября 2001 года.

Также лейтенант Дэвид Крамм рассказал порталу 19FortyFive, что обычно американские ВВС поднимают для перехвата Ту-95 истребители F-22 Raptor, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и самолеты-заправщики. Причем каждый такой маневр повышает нагрузку на экипажи ВВС США.

В связи с этим, в данный момент командование американских ВВС ведет рассмотрение нескольких вариантов облегчения работы своих пилотов в штате Аляска таких, как возможность отправить в регион истребители F-16, которые также способны перехватывать Ту-95.

Российские военные самолеты часами кружат в воздушном пространстве близ границ американского штата Аляска. Заявление об этом главы Северного командования США (NORTHCOM), генерала ВВС Глена Ван Херка передает «Интерфакс».

По его словам, российские военные обычно используют сразу несколько видов самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски и совершают несколько заходов. В связи с этим процесс их перехвата стал более сложным, отметил генерал.

Он добавил, что подобный рост активности России в Арктике обусловлен тем, что между мировыми державами снова обострилась конкуренция.

«Ясно, что Россия пытается восстановить на мировой арене свое влияние и показать свои возможности. Именно это и происходит. Это соревнование великих держав», — пояснил Ван Херк.

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС превосходит американские аналоги, несмотря на то, что это довольно старая модель. Об этом сообщает издание 19fortyfive.

По данным издания, еще в 1981 году СССР перезапустил производство этих самолетов, поэтому сейчас они значительно лучше новых американских аналогов. Военный эксперт Питер Сучиу отметил, что еще одно преимущество Ту-95МС — способность перевозить крылатые ракеты Х-101. Это позволяет ему быть одним из главных элементов авиационной ядерной техники.

Отмечается, что Ту-95 используется уже 60 лет. Это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик.

Военные США пытаются восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске. Она позволит иметь «идеальные условия» для перехвата российских самолётов, рассказал аналитик журнала Forbes Дэвид Экс.

Когда вновь откроется аэродром Эриксон на острове Шемья, вот тогда стоит начать по-настоящему волноваться. <...> Истребители (ВВС США. — NEWS.ru) были бы в идеальной позиции для перехвата российских самолётов над Беринговым морем, — отметил Экс.

Он добавил, что остров с авиабазой располагается в 320 км от российской границы и именно поэтому точка имеет «колоссальное стратегическое значение».

В США нашли средства на восстановление аэродрома на острове Шемья, который был заброшен в 1991 году. Ни один другой объект на территории Соединённых Штатов не расположен так близко к России, что даёт преимущество при переброске техники, отметил автор.

Перехват рекордного количества самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России у западного побережья Северной Америки «напряг» подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США, передает Air Force Times заявление генерал-лейтенанта Дэвида Крамма из Объединенной базы Эльмендорф — Ричардсон, расположенной в Анкоридже (Аляска).

По его словам, в ВВС США наблюдают рост военной активности России в Арктике. «В прошлом году мы перехватили более 60 самолетов [ВКС России]», — сказал генерал-лейтенант.

Издание, ссылаясь на данные Anchorage Daily News за 2015 год, сообщает, что ранее ВВС США замечали «в среднем около 10 вторжений российских самолетов в год», прежде всего стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также противолодочных и разведывательных самолетов. «Несмотря на то, что наши подразделения испытывают нагрузку, я скажу вам, что они справляются с этим очень и очень эффективно», — заверил Крамм.

Военачальник отметил, что на перехват российских самолетов направляются, в частности, истребители пятого поколения F-22 Raptor.