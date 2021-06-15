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В NI узнали о «серых схемах» США по получению титана из СССР

ТК «Звезда»иещё 2
41 минуту назад
СССР косвенно посодействовал созданию американского сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird. Об этом пишет обозреватель National Interest Тревор Филсет. Так, автор материала напомнил, что основой SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12. Для производства последнего США использовали алюминий. Предполагалось, что воздушное судно должно было летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час. Однако применяемый металл не был способен решать поставленные перед самолетом задачи и, в частности, не выдерживал высокую температуру.
СМИ узнали о серых схемах США при получении титана из СССР
Фото: Public DomainPublic Domain
Тогда США задумались об использовании титана, однако собственных запасов в стране было недостаточно, и Вашингтон начал скупку титана у СССР «обманным образом». В частности, ЦРУ приобретало металл через подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников.
По мнению автора материала, Советский Союз отказался бы продавать титан США, если бы знал о его предназначении.
Американский сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 Blackbird («Черный дрозд» или «Черная птица») произвел первый полет в декабре 1964 года. Самолет был выведен из эксплуатации в 1998 году.
Армия,ЦРУ,Соединенные Штаты,
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