СМИ узнали о серых схемах США при получении титана из СССР

СССР косвенно посодействовал созданию американского сверхзвукового самолета-разведчика SR-71 Blackbird. Об этом пишет обозреватель National Interest Тревор Филсет. Так, автор материала напомнил, что основой SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12. Для производства последнего США
использовали алюминий. Предполагалось, что воздушное судно должно было летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час. Однако применяемый металл не был способен решать поставленные перед самолетом задачи и, в частности, не выдерживал высокую температуру.