Ростех: РФ задает тенденции по разработке новых гранатометов

По словам Кочкина, сегодня зарубежные страны разрабатывают собственные выстрелы, например, для легендарного РПГ-7, но все равно следуют российским тенденциям в этом вопросе. "Есть иностранные производители, у них немного другое законодательство, они демпингуют по ценам. Но мы несем ответственность за надежность, качество боеприпасов, оно у нас всегда было и остается на высоком уровне"- отметил он.

15 июня 2021 года легендарному гранатомету РПГ-7 исполняется 60 лет. Работа над противотанковым гранатометом началась в 1958 году. 15 июня 1961 года был подписан приказ о принятии его на вооружение вместе с кумулятивным выстрелом ПГ-7В. В настоящее время этот гранатомет используется в более чем 80 странах мира. Кроме того, во многих странах ведется серийное производство как самого гранатомета, так и выстрелов к нему. В свое время Советский Союз передал лицензионное производство ряду государств Варшавского договора.