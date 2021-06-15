В Донбассе подорвались двое военных Украины

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное, второго - средней тяжести. Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы Военнослужбы ВСУ. Ранее сообщалось, что на Украине признали стрельбу куда попало в Донбассе, объяснив неточность стрельбы износом стволов артиллеристов.