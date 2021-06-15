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В Донбассе подорвались двое военных Украины

Газета.Ru
28 минут назад
Двое украинских военнослужащих в Донбассе получили травмы различной тяжести из-за взрыва, оба госпитализированы, сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".
В Донбассе подорвались двое военных Украины
Фото: DepositphotosDepositphotos
"В результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное, второго - средней тяжести. Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы Военнослужбы ВСУ. Ранее сообщалось, что на Украине признали стрельбу куда попало в Донбассе, объяснив неточность стрельбы износом стволов артиллеристов.
Армия,Войска,Украина,
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