Бойцы ВСУ подорвались на своих минах в Донбассе

Двое украинских военнослужащих подорвались на минах ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной ДНР.

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В момент инцидента силовики направлялись к позициям комплексной комиссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

"В районе Павлополя двое военнослужащих отклонились от установленного маршрута и подорвались на противопехотной мине", - приводит агентство заявление милиции ДНР.

Отмечается, что после инцидента с позиций вооруженных сил Украины был открыт минометный огонь, призванный спровоцировать ответные действия сил ДНР.