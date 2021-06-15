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Украинские военные подорвались на собственных минах в Донбассе

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Двое украинских военнослужащих подорвались на минах ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной ДНР.
Бойцы ВСУ подорвались на своих минах в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В момент инцидента силовики направлялись к позициям комплексной комиссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
"В районе Павлополя двое военнослужащих отклонились от установленного маршрута и подорвались на противопехотной мине", - приводит агентство заявление милиции ДНР.
Отмечается, что после инцидента с позиций вооруженных сил Украины был открыт минометный огонь, призванный спровоцировать ответные действия сил ДНР.
Ранее сообщалось, что двое украинских военных в результате взрыва неизвестного устройства получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивалось как удовлетворительное, второго – средней тяжести.
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