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Премьер Эстонии назвала Россию "самой большой угрозой для НАТО"

Газета.Ruиещё 1
27 минут назад
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия является «самой большой угрозой» для НАТО. Об этом сообщает агентство BNS.
В Эстонии сочли Россию "самой большой угрозой для НАТО"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, важнейшая задача альянса — коллективная оборона, и для ее обеспечения необходимо адаптироваться к все более сложной среде безопасности.
«В наших интересах подтвердить единство альянса и обеспечить единое понимание союзниками стоящих перед НАТО угроз. Россия продолжает оставаться для НАТО самой большой угрозой», — подчеркнула Каллас перед саммитом глав государств и правительств стран-членов НАТО, который открывается 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Премьер добавила, что НАТО необходимо продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, а для этого нужны как ресурсы, так и новые решения.
По данным BNS, страны-участницы Североатлантического альянса обсудят инициированные его генсекретарем Йенсом Столтенбергом темы, связанные с развитием НАТО.
Каллас отметила, что терроризм до сих пор остается реальной опасностью, требующей бдительности в отношении поведения Китая. По ее словам, сторонникам альянса также следует договориться о том, как действовать в связи с проблемами, вытекающими из новых технологий.
«Как лучше всего справиться со всем этим вместе в рамках альянса — также является ключевым вопросом в процессе НАТО-2030 и следующей Стратегической концепции НАТО», — подытожила премьер Эстонии.
Ранее в парламенте Эстонии призвали ввести санкции против России. Российское посольство в ответ предупредило, что заявление о новых санкциях ухудшит и без того напряженные отношения Москвы и Таллина. Российское диппредставительство посетовало на небольшой шанс построения отношений с Эстонией, «лишенных искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага».
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