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Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
2 часа назад
На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Литвы Гитанас Науседа призвал координировать действия в рамках НАТО, так как «Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря».
Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Науседа призвал к мерам по «реагированию на быстро изменяющуюся ситуацию на восточном фланге НАТО». Его страна «выступает за укрепление сил сдерживания и оборонных средств». Как заявил президент Литвы, «Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря, поэтому союзники должны координировать свои действия». В частности, он заявил, что в 2019 году договоренности НАТО и Турции позволили разработать «обновленные планы обороны для стран Балтии и Польши», что стало значимым «шагом по укреплению безопасности не только в регионе, но и для альянса в целом», передает ТАСС.
В июне состоялись крупные военные учения НАТО и США Baltops в регионе Балтийского моря, участие принимают около четырех тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.
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