Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге

Науседа призвал к мерам по «реагированию на быстро изменяющуюся ситуацию на восточном фланге НАТО». Его страна «выступает за укрепление сил сдерживания и оборонных средств». Как заявил президент Литвы, «Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря, поэтому союзники должны координировать свои действия». В частности, он заявил, что в 2019 году договоренности НАТО и Турции позволили разработать «обновленные планы обороны для стран Балтии и Польши», что стало значимым «шагом по укреплению безопасности не только в регионе, но и для альянса в целом», передает ТАСС
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