США заявили о готовности сотрудничать с Россией по Сирии

Как сообщили ранее Кремль
и Белый дом, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена
состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.