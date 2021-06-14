США заявили о готовности сотрудничать с Россией по Сирии

По его словам, США рассматривают возможности взаимодействия с Россией в ряде сфер, если это отвечает интересам обеих сторон. При этом Вашингтон оставляет за собой право "послать ясный сигнал" Москве по поводу тех действий российской стороны, которые, по версии американских властей, "наносят ущерб" Соединенным Штатам, указал Салливан.