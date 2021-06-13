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Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь за гибель за Россию

Ювелина Бернст
3 часа назад
Патриарх Кирилл пообещал павшим за Родину военнослужащим вечную жизнь. Об этом предстоятель РПЦ заявил во время проповеди в соборе Воскресения Христова – главном храме Вооруженных сил России в парке «Патриот». Об этом сообщает издание «Подъем».
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь за гибель за Россию
Фото: ТАССТАСС
«Христос Воскрес и все вместе с ним воскреснем и жизнь вечна, а потому – идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, то вы будете вместе с Богом в его Царствии, в его славе, в его вечной жизни», - сказал патриарх.
Он отметил, что в Евангелие есть обоснование любого подвига и любой человеческой жертвы.
Предстоятель РПЦ также выразил убежденность в том, что мотивация подвига и жертвы работает по-настоящему, только когда военный верит, что «с остановкой сердца не прекращается человеческая жизнь».
Патриарх призвал полковых священников вкладывать эти идеи в военных.
13 июня в подмосковном парке «Патриот» прошло торжественное мероприятие в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора во имя Воскресения Христова. Строительство Храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы.
Армия,Патриарх Кирилл,Россия,
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