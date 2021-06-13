Масштабные учения в Тихом океане показали на видео

Минобороны России
опубликовало видео из центральной части Тихого океана, где проходят масштабные учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Экипажи кораблей и противолодочных вертолётов отработали артиллерийские стрельбы, а также поиск, слежение и вытеснение подлодки условного противника. В операции были задействованы корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов
», противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», а также противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ.