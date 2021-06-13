Интерьер нового кросс-купе Genesis раскрыли до премьеры — на шпионских снимках засветился салон электромобиля GV60. «Шестидесятка» отличится нехарактерной для корейского премиум-бренда архитектурой передней панели и оригинальными дизайнерскими решениями в духе Genesis Concept X. Любопытно, что автором фотографий GV60 был не очевидец, а один из водителей предсерийного кроссовера — изображения сделали в момент вынужденной остановки прототипа.

Стилисты Genesis сумели сделать салон GV60 непохожим на другие модели: виртуальная приборная панель и тачскрин информационно-развлекательного комплекса объединены в кластер, необычно реализованы настройки климата — температура меняется аналоговыми переключателями, но остальные параметры регулируются через небольшой сенсорный экранчик. «Физических» кнопок достаточно: есть «горячие» клавиши медиасистемы, настроек подогрева и вентиляции сидений; привычные «качельки» сохранились на мультируле.

Переключатель выбора ездовых режимов выполнен в форме шара, как на Genesis Concept X . Круглыми сделаны дверные ручки и пульт регулировок камер заднего вида, а в пассажирской двери симметрично встроен динамик. Центрального тоннеля нет — между передней панелью и «парящей» консолью остался проём, как у соплатформенного кроссовера Hyundai

Инсайдеры полагают, что Genesis GV60 разделит архитектуру E-GMP с Ioniq 5 и Kia EV6, но отличится более ёмкой тяговой батареей и производительной силовой установкой. Это значит, что новинка получит 800-вольтовую электросистему и сможет заряжаться от «суперчарджера» с 10 до 80% примерно за 20 минут.