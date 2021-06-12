«Дьявольская проблема»: в США нашли дешевое решение против подлодок России

Американский журнал отмечает «незаметность» российских субмарин, находящихся в подводном положении. Издание пишет, что данные подлодки оснащены крылатыми или баллистическими ракетами. Forbes отмечает, что США, а также Великобритания и Норвегия планируют обнаруживать российские субмарины при помощи патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon, тогда как страны ЕС
намерены это делать посредством программы Accelerated Interim Multinational MPA Solution (AIM2S), предполагающей использование других самолетов, многие из которых устарели.