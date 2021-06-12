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СМИ сообщили о передаче России данных о космическом беспилотнике США

Газета.Ru
1 час назад
Японский ученый, которого 10 июня задержали по подозрению о шпионаже в пользу России, мог делиться данными о секретном космическом беспилотнике США. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Утечка из Японии: Россия рассекретила беспилотник США
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что Кадзуо Миясака рассказал на допросе, что к нему обратился сотрудник торгового представительства России в Японии, который попросил ученого передать ему информацию о новейших американских технологиях в области освоения космоса.
Речь идет об экспериментальном беспилотном космическом челноке X37B. Согласно собеседникам телеканала, Миясака также признался, что в течение 30 лет передавал данные 15 сотрудникам торгпредства РФ. В качестве вознаграждения он получил 10 миллионов иен (около $91 тыс.).
10 июня японское агентство Киодо сообщило, что полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио документации, связанной с военными технологиями.
Так, 70-летний Кадзуо Миясака, который на протяжении длительного времени руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы. По его словам, он "около 30 лет имел контакты с примерно 15 людьми, включая сотрудников российского посольства". Позднее в российском посольстве сообщили, что изучает информацию о подозрении жителя Японии в шпионаже в пользу России.
Армия,В мире,МВД,Россия,Япония,Соединенные Штаты,
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