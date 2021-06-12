Утечка из Японии: Россия рассекретила беспилотник США

Японский ученый, которого 10 июня задержали по подозрению о шпионаже в пользу России , мог делиться данными о секретном космическом беспилотнике США . Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правоохранительных органах

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Отмечается, что Кадзуо Миясака рассказал на допросе, что к нему обратился сотрудник торгового представительства России в Японии , который попросил ученого передать ему информацию о новейших американских технологиях в области освоения космоса.

Речь идет об экспериментальном беспилотном космическом челноке X37B. Согласно собеседникам телеканала, Миясака также признался, что в течение 30 лет передавал данные 15 сотрудникам торгпредства РФ. В качестве вознаграждения он получил 10 миллионов иен (около $91 тыс.).

10 июня японское агентство Киодо сообщило, что полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио документации, связанной с военными технологиями.