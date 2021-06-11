В Киеве отвергли обвинения ЛНР в убийстве пятерых военных

Ранее народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее военнослужащих погибли в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост в районе населенного пункта Голубовское. В республике отметили, что военнослужащие были убиты выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом одного из них застрелили из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные были убиты в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста. В милиции не исключили, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны ее подразделений для их последующего обвинения в нарушении минских соглашений и активизации боевых действий.